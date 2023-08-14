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أميركا تكشف عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جندي أوكراني يستعد لإطلاق صواريخ
14 أغسطس 2023 20:31

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار أميركي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتاداً مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.
تضم الحزمة الحالية ذخيرة لمنظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و12 مليون طلقة أسلحة صغيرة وقنابل، وذخيرة للراجمات الصاروخية "هايمارس"، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وأضاف بلينكن "ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا إلى جانب أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك".
وأكد مسؤولان أن إعلان اليوم الاثنين عن 200 مليون دولار سيكون الشريحة الأولى من سلطة سحب رئاسي أُجيزت سابقا بقيمة 6.2 مليار دولار أميركي.
وقدمت الولايات المتحدة، حتى 25 يوليو الماضي، أكثر من 43,7 مليار دولار أميركي للمساعدات العسكرية والأمنية لأوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وطلب البيت الأبيض الخميس من الكونجرس الأميركي 13 مليار دولار إضافية لتوفير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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