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نيوزيلندا ترفع ما تبقى من قيود كوفيد

نيوزيلندا ترفع ما تبقى من قيود كوفيد(أرشيفية)
14 أغسطس 2023 14:48

 تعتزم حكومة نيوزيلندا رفع آخر ما تبقى من القيود التي وضعتها لمنع تفشي كوفيد-19 اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، لتنهي بذلك العمل بقواعد كانت من بين الأكثر صرامة في العالم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وضعها.

وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال في بيان اليوم الاثنين إن الأفراد لن يضطروا اعتبارا من غد الثلاثاء إلى وضع الكمامات في مرافق الرعاية الصحية أو العزل لمدة سبعة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

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وتابعت قائلة "بينما يستمر تذبذب أعداد الحالات لدينا، لم نشهد وصول الأعداد إلى الذروة الكبيرة التي بلغتها معدلات كوفيد-19 العام الماضي. ويعني هذا بالإضافة إلى مستويات مناعة السكان أن مجلس الوزراء وأنا في وضع يسمح لنا برفع ما تبقى من شروط كوفيد-19 بأمان".

وألغت نيوزيلندا معظم القيود العام الماضي مع وصول معدلات التطعيم في البلاد إلى مستويات عالية ونجاح المستشفيات في اجتياز فصل الشتاء دون أن ترزح تحت عبء التعامل مع الحالات.

المصدر: وكالات
نيوزيلندا
كورونا
كوفيد 19
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