دعم الشباب.. نهج زايد

الإمارات تضع الشباب في صلب مسيرتها التنموية، وتعمل على تمكينهم وبناء شخصياتهم، وتهيئة أفضل بيئة لتنمية وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم، في إطار مرتكزات تستند إلى قيم المجتمع الأساسية والتمسك بها، والمحافظة على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعظيم مفاهيم الأسرة، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأن الشباب الثروة الأغلى، وسرّ نهضتها، وصناع مستقبلها.

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكد أهمية تلك القيم الأصيلة والتقاليد والثوابت في بناء شخصيات الشباب وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم، ليكونوا أفراداً صالحين ومشاركين فاعلين في بناء مستقبل مستدام، كما أوضح اللقاء بقوة حرص القيادة الرشيدة على إعداد أجيال شابة مؤهلة وقادرة على ابتكار الحلول الفعالة لجميع القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

نماذج ملهمة من الشباب الإماراتي استطاعت إحراز فارق كبير في مجالات التنمية الوطنية المختلفة، ترجمة لهذه الرؤية، وهذا النهج الوطني الرائد منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في الاستفادة من طاقات الشباب والاستماع لتطلعاتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتطويرهم المستمر، والاحتفاء بإنجازاتهم وتكريمهم، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع لاحتضان طاقات الشباب بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم وتوجيهها في سبيل تحقيق أهداف الخمسين.