شبابنا .. ريادة وابتكار

الإمارات تنافس بشبابها في كل المجالات بالعالم، ذلك أنهم في صلب رؤية القيادة الرشيدة، وصميم استراتيجيات الحكومة، ومحور اهتمامات المجتمع ومؤسساته، فلا تنمية راسخة للشعوب من دون شراكة مع الشباب، ولا يمكن مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بغير تمكين الشباب، وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وتزويدهم بأحدث أدوات التكنولوجيا، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ليكونوا مساهمين فاعلين في تنمية الأوطان ورفعتها ورفاهها.

الأمم تبنى بكوادر شبابها، لذلك حرصت القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة شباب الوطن في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز روح الانتماء والولاء، وإيجاد شباب يعتز بقيمه وثقافته وهويته، وإطلاق مبادرات لتعزيز روح الريادة لدى الشباب، إلى جانب تهيئة البيئة الصحية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار للشباب، واحتضان المميزين والرواد منهم في المجالات كافة، والاحتفاء بإنجازاتهم.

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للشباب، وتعبر بهم نحو المستقبل، وتعزز حضورهم في القطاعات كافة، وتفعِّل مشاركتهم ضمن أطر مؤسسية عديدة، وهي اليوم في مقدمة الدول الحريصة على تنمية مهارات الشباب للاقتصاد الأخضر لتحقيق أهدافها في مجال تعزيز الاستدامة، كما تدعم وجودهم في «كوب 28» الذي تستضيفه نهاية العام الحالي، لطرح أفكار شبابية مبتكرة تثري أجندة عمل المؤتمر، وتقدم حلولاً عالمية لحماية المناخ من أجل الأجيال المقبلة.