بوابة التجارة

10.2 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 7 أشهر، تؤكد نجاح الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية متقدمة، وتنفيذ حزم من المبادرات والمحفزات، والانفتاح وبناء الشراكات الاقتصادية، إلى جانب امتلاكها مقومات تنموية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة ومنافسة، رسخت مكانتها مركزاً تجارياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً.

العلامات تمثل قطاعات متنوعة، منها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والطب، والتجارة، والطاقة، والطيران، بما يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ببناء أفضل بيئة اقتصادية وصناعية عالمية مبنية على المعرفة والابتكار خلال مسيرة الخمسين، ويؤكد نجاعة النهج الحكومي بوضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات دولية يمكن أن تنعكس على الاقتصاد والتجارة عالمياً.

احتضان الإمارات كبريات الشركات العالمية، عزز من تنافسيتها، ورسخ ثقة الشركات والمؤسسات الاقتصادية بها، خاصة في ما تشهده الدولة من نمو في إجمالي حجم تجارتها الخارجية وتصاعد صادراتها الوطنية، والنشاط في إعادة التصدير انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي، بوصفها بوابةً للأسواق في المنطقة، وكونها شكلت على مدى أعوام استثناء في حركة التجارة الدولية التي تشهد تراجعاً في مؤشراتها أمام تزايد التحديات العالمية.