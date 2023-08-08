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إجلاء آلاف الأشخاص في ألمانيا بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أرشيفية
8 أغسطس 2023 07:36

دعي نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم موقتاً في دوسلدورف غربي ألمانيا بعد اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية حسبما قال رجال الإطفاء في المدينة الاثنين.
ومن المقرر إبطال مفعول القنبلة التي تزن طناً الثلاثاء. وقد عثر عليها في أثناء القيام بأعمال في هذا الحي وفقاً لبيان لرجال الإطفاء.
ولا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية.
عام 2017، استدعى اكتشاف قنبلة تزن 1.4 طناً في فرانكفورت إجلاء 65 ألف شخص.
في ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع قرب محطة القطار في ميونيخ، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتعطيل حركة سكك الحديد.

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