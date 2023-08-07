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قادة الجيش في النيجر يطلبون حواراً مع «إكواس»

عبد الرحمن تياني، قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب في النيجر
7 أغسطس 2023 23:38

أعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، اليوم الاثنين، أن العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) «العودة» إلى نيامي.
وقال محمدو، في مقابلة أجرتها معه شبكة «تي في 5 موند» التلفزيونية، إن «المجلس العسكري طلب من وفد إكواس العودة»، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد «سيكونون في العاصمة النيجرية نيامي على الأرجح اليوم (الاثنين) أو غدا».
وكان وفد دول غرب أفريقيا وصل مساء الخميس إلى نيامي سعيا لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أياً من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.
بعد يوم على انتهاء المهلة التي حددتها إكواس للعسكريين حتى الأحد الساعة 23,00 ت غ لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، أعلنت المنظمة في بيان أنها ستعقد «قمة استثنائية جديدة» الخميس في أبوجا.
ووضع قادة جيوش دول «إكواس» الأسبوع الماضي إطار «تدخل عسكري محتمل»، وفق ما أفاد مسؤول في الجماعة، غير أن المهلة انتهت بدون حصول أي تحرك.
وقال رئيس وزراء النيجر، في هذا الصدد «لم يخب أملنا، لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديمقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز».
وأشار إلى أنه «لا يزال التفاوض ممكناً».

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المصدر: وكالات
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انقلاب
إيكواس
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
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