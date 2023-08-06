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«كوب 28».. ثقة دولية

«كوب 28».. ثقة دولية
7 أغسطس 2023 00:15

دول العالم تؤكد ثقتها في دور الإمارات القيادي بالتصدي لتداعيات التغير المناخي خلال قمة «كوب 28» التي تستضيفها نهاية العام الحالي؛ ذلك أنها تسعى بشكل فعّال لضمان انتقال مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب إعداد خطة للقمة المقبلة بناءً على مخرجات ونتائج جولة الاستماع والتواصل مع الجميع، من أجل تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي.
هذه الثقة الدولية، تنبع من استباق الإمارات عقد القمة بالعديد من اللقاءات مع ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشباب والشعوب في أنحاء العالم، وسعيها إلى احتواء الجميع، والتأكيد على أهمية العمل المشترك، وتضافر الجهود كأساس للوصول إلى هدف البشرية بتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والحيلولة دون التدهور في كوكب الأرض.
 الجميع سيكونون موجودين على طاولة المفاوضات في «كوب 28»، ليحصل كلٌ منهم على حقه في المشاركة برأيه في الحوار، لإيجاد حلول فعّالة ونتائج طموحة للتغير المناخي والعمل على استعادة الثقة والأمل بمستقبل أفضل من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي، وضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها واستدامتها، بالتزامن مع خلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار والازدهار.

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التغير المناخي
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