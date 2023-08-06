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الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات

Bشخاص يركبون قاربًا عبر طريق غمرته المياه بعد هطول الأمطار والفيضانات في الصين
6 أغسطس 2023 09:09

رفعت السلطات في شمال شرق الصين مستوى الاستجابة للطوارئ اليوم الأحد، مع ارتفاع روافد نهر سونغهوا، وهو نهر رئيسي، إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار دوكسوري.

وقالت وزارة الموارد المائية الصينية إنها رفعت الاستجابة للفيضانات إلى المستوى الثالث في العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) في منغوليا الداخلية وجيلين وهيلونغجيانغ. وتستخدم الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، والمستوى الأول هو الأعلى في حالات الطوارئ.
وإقليم هيلونغجيانغ، المعروف باسم "مخزن الحبوب الشمالي الكبير" في الصين، من بين أحدث المناطق التي عانت من آثار الإعصار دوكسوري، الذي أودى بحياة 20 شخصا على الأقل، وشرد الآلاف، وأغرق بكين وعدة مدن أخرى منذ أن وصل إلى اليابسة في الجنوب قبل أسبوع.

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وفي سياق منفصل نزح قرابة مليون شخص من منازلهم في إقليم خبي في شمال الصين بعد أمطار غزيرة.
ويغطي حوض نهر هاي الشاسع مساحة بحجم بولندا تشمل خبي وبكين وتيانجين. وعلى مدى أسبوع واحد من أواخر يوليو تموز، شهدت المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة أخطر فيضانات منذ ستة عقود، وكانت خبي، ولا سيما منطقة باودينغ، الأكثر تضررا.

المصدر: وكالات
الفيضانات
الصين
الأمطار الغزيرة
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