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علاقات نموذجية

علاقات نموذجية
6 أغسطس 2023 00:15

تمثل العلاقات المتينة والروابط الوثيقة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الإمارات ومصر الشقيقة، ضمانة أساسية للعمل العربي المشترك في سعيه الحثيث لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، كما أنها تعد نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.
ولأهمية وعمق هذه العلاقات، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار، ضرورة تكثيف التعاون النوعي، خاصة في المجالات الحيوية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المتبادلة. 
ويعكس اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي في العلمين، الحرص على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق المواقف والسياسات في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
 فالإمارات ومصر عناصر رئيسية في كل الجهود المبذولة لإرساء وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يملكه البلدان من إمكانيات وقدرات هائلة وقوى ناعمة فائقة تجعلهما معاً قاعدة صلبة لانطلاق كل عمل عربي هدفه الحفاظ على مقدرات الشعوب، وضمان حق أجيال المستقبل في العيش بسلام وأمن ورفاهية.
وفي ظل كل هذا التفاهم والتوافق على كل الصُعد، تزداد العلاقات الثنائية رسوخاً، بتطلع البلدين للمستقبل بفكر منفتح، وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة العمل التنموي.

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