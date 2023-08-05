بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا!



روما (أ ف ب)

أعلن حارس المرمى الدولي السابق جانلويجي بوفون، أنه تولّى منصباً مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان اعتزاله.

وعُيّن بوفون رئيساً للوفد الإيطالي، ويعمل تحت قيادة مدرب «الأزوري» روبرتو مانشيني.

وقال بوفون، إن القميص الأزرق جزء من حياتي، أضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة، وأخطو بخفة.

وأضاف أنه مع إيطاليا، ليست الجائزة هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات والتوافر.

ووصف الاتحاد الإيطالي للعبة الحدث بأنه يوم رائع لإيطاليا، لأن «جيجي» سيعود للوطن.

تُوّج بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006، وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حالياً في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى «657».

أحرز مع بارما «1995-2001 و2021-2023»، لقب كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليج راهناً» عام 1999.

ومع يوفنتوس «2011-2018، 2019-2021»، خطف عشرة ألقاب في «سيري أ»، من دون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

وفي مروره الوجيز مع باريس سان جيرمان عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكراً معه من دوري الأبطال.

يبقى أهم إنجازاته قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.