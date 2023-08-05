الأحد 6 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الريال» ينفي استقالة بيريز

«الريال» ينفي استقالة بيريز
5 أغسطس 2023 19:59

 
مدريد (د ب أ) 

نفى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم شائعات عن قرب استقالة رئيسه فلورنتينو بيريز. 

وقال النادي، إن الشائعات المنشورة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي «غير صحيحة تماماً»، و«موجهة حسب المصالح»، و«ليس لها صلة بالواقع». 

أخبار ذات صلة
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
«الريال» يلجأ إلى «سياسة الإحراج» في «أزمة مبابي»!

ونفى النادي أيضاً شائعات عن اعتزامه إطلاق اسم بيريز على ملعب التدريبات في بالديبيباس شمال شرق مدريد. 

يذكر أن بيريز «76 عاماً» يترأس أيضاً شركة البناء «إيه سي إس» الإسبانية، ويقود المهندس والسياسي السابق ورجل الأعمال الناجح النادي الملكي بشكل مستمر منذ يونيو 2009، كما كان بيريز تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2000 حتى 2006.

إسبانيا
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
دنيا
وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز
اليوم 12:01
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
الرياضي
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
اليوم 12:00
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
الرياضي
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
اليوم 12:00
سودانيون يمشون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة بالقرب من أم درمان
الاقتصادي
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©