جيرالدس ثالث صفقات أجانب بني ياس



معتصم عبدالله (دبي)



تعاقد بني ياس مع صانع الألعاب البرتغالي جيكو جيرالدس «28 عاماً»، قادماً من نادي أوستيريال البرتغالي، ليكون ثالث صفقات أجانب «السماوي» في «الميركاتو الصيفي» للموسم الحالي 2023- 2024، بعد الألباني تاولانت سيفيري، والفرنسي يوسف نياكاتي.

ويتأهب جيرالدس الذي ارتبط اسمه بـ «السماوي»، بعد مفاوضات من أندية سعودية ويابانية، لخوض التجربة الاحترافية الثالثة، في مشواره خارج أسوار الدوري البرتغالي، بعدما لعب في مواسم سابقة لآينتراخت فرانكفورت الألماني في 2018- 2019، وأيك أثينا اليوناني 2019- 2020، معاراً من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وشهد «ميركاتو» الموسم الحالي 2023- 2024، التعاقد مع 4 أسماء برتغالية مدربين ولاعبين، بعد إعلان باولو بينتو مدرباً للمنتخب الأول، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ونهائيات كأس آسيا قطر 2024.

في المقابل، تعاقد العروبة الذي يتأهب بدوره لخوض دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد، أملاً في العودة السريعة لمصاف أندية المحترفين، مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، فيما ضم النصر الجناح البرتغالي لوري ميدييروس «28 عاماً»، قادماً من سبورتينج براجا.

الصفقات البرتغالية

باولو بينتو مدرب «المنتخب الأول»

برونو بيريرا مدرب «العروبة»

لوري ميدييروس جناح «النصر»

جيكو جيرالدس جناح «بني ياس»