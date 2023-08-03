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ذكرى أليمة

ذكرى أليمة
4 أغسطس 2023 00:15

جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي وما ارتكبه بحق الإيزيديين في سنجار بالعراق، لا تزال تشكل ذكرى أليمة في الوجدان العالمي، ففي الثالث من أغسطس عام 2014، نفذ هذا التنظيم الهمجي مذبحة بشعة بحق هؤلاء المسالمين العزّل، هزت أركان الإنسانية، وأكدت خطورة خطاب التطرف والتعصب والكراهية، وتفشي مفاهيم ازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استذكر هذه المناسبة الأليمة التي راح ضحيتها مئات الأبرياء، وخُطِف الآلاف، ويُتّم الأطفال، ودُمِرت المزارات، مؤكداً سموه أنه تاريخ يُذِّكر العالم بأهمية العمل من أجل ترسيخ التسامح والتعايش التي تمثل مبادئ، ونهج، وقيم الإمارات، وتنطلق منها في إرساء التقارب بين الأمم والشعوب بأديانهم وقومياتهم وأجناسهم كافة.
تاريخ مؤلم، وذكرى بشعة، تدفعنا إلى القلق إزاء الأعمال التي تحرض على الكراهية ضد الأديان، وتقوض روح التسامح، خاصة في ظل النزاعات، وتدعونا إلى التصدي لتهديدات التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية، والعمل على إحياء ثقافة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان، وترسيخ مبدأ السلام والتعايش السلمي، فلا يمكن للبشرية أن تتقدم، وللمجتمعات أن تنمو إلا بإعلاء القيم الإنسانية في تقبل الآخر، والانفتاح تجاه جميع البشر.

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