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مسار مشترك

مسار مشترك
3 أغسطس 2023 00:01

الإمارات والأردن ينطلقان من نهج راسخ في دعم السلام والتعايش والتعاون، ويعملان من خلال رؤية مشتركة تنشد التنمية والازدهار المستدامين في البلدين والمنطقة، لتعزيز عوامل الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً، ومواجهة التحديات العالمية عبر دعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، في عمّان، تأكيد لهذه الشراكة المستدامة، وتعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وتؤكد حرص قيادتي البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور تحقيقاً لمصالح البلدين، وخدمة للقضايا العربية، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن في تطور دائم، خاصة المجالات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتنموية، حيث وصلت قيمة التجارة بين البلدين خلال 12 عاماً إلى 102 مليار درهم بنمو أكثر من 800%، ما يؤكد سعيهما الدائم من أجل تعزيز الشراكات التنموية التي تعود بالخير على الجميع في المنطقة، وتحقق الازدهار والتنمية المستدامة، وتوفر الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها بما يضمن مستقبلاً أفضل لشعوبها.

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