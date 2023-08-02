24 فئة في «دبا لبناء الأجسام»



دبي (الاتحاد)



أكملت اللجنة العليا المنظمة لبطولة تحدي دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، استعداداتها لتنظيم الحدث، يوم السبت والأحد المقبلين، في مركز دبي التجاري العالمي، بإشراف مجلس دبي الرياضي، واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

تتضمن البطولة 24 فئة تنافسية في بناء الأجسام والفيزيك، مما يجعلها إحدى أكبر البطولات، وذلك في تحد كبير يتوقع له مشاركة أكثر من 700 لاعب، ويحصل «بطل الأبطال» على 15 ألف درهم، في بناء الأجسام، و7 آلاف في مصارعة الذراعين، وأخرى في العديد من المنافسات.

وكشف سالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن المنافسات تشمل 5 أوزان في بناء الأجسام، إضافة إلى الفئة المفتوحة للشباب والماستر، والفئة المفتوحة لكلاسيك بناء أجسام الرجال، وفئات في الفيزيك، والفئتين المفتوحة في الشباب والماستر، وكلاسيك فزيك للرجال، بينما تضم منافسات النساء 5 فئات مختلفة، وتشهد البطولة منافسات الحواجز الخمسة واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين .

وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة مصارعة الذراعين، وجود بطولتين متزامنتين في مصارعة الذراعين بالأوزان 80 و90 وفوق 90 كجم باليد اليمنى الأولى مفتوحة، والثانية تخص المواطنين لاختيار المنتخب.