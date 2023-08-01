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«القوى» يطبق برامج متكاملة لتأهيل اللاعبين قبل «الآسيوية»

«القوى» يطبق برامج متكاملة لتأهيل اللاعبين قبل «الآسيوية»
1 أغسطس 2023 17:51

 
أبوظبي (وام)


أعلن اتحاد ألعاب القوى تنفيذ برامج متكاملة ومتدرجة للاهتمام بالمراحل السنية، وبناء قاعدة مستقبلية، وصولاً إلى المشاركة بكأس آسيا تحت 20 عاماً في نسختها الـ21 التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.
ويهدف الاتحاد من خلال المعسكرات الخارجية في العديد من الدول مثل مصر وتركيا والمغرب، لتأهيل اللاعبين واللاعبات، والارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم، خاصة بعد النتائج الجيدة للمراحل السنية في الفترة الماضية.
وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن البرامج المعتمدة لتأهيل لاعبي ولاعبات المراحل السنية والشباب، تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى أفضل المستويات التي تمنح المنتخبات الوطنية القدرة على المنافسة، وتحسين التصنيف، واكتساب الخبرة من المشاركات الدولية. 

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وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر اعتمد مؤخراً الخطة الزمنية للمنتخبات الوطنية، وتأهيل اللاعبين استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، مع التركيز على المراحل السنية، لإعداد قاعدة صلبة من اللاعبين بمستويات عالية.

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