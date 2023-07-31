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«كوب 28».. ضرورة عالمية

«كوب 28».. ضرورة عالمية
1 أغسطس 2023 00:15

قمم المناخ التي انعقدت على مدى العقود الماضية، لم تكن ترفاً، وإنما ضرورة عالمية، وتحديداً القمة المقبلة «كوب 28» التي تستضيفها الإمارات نهاية العام الحالي، كونها تأتي في وقت دقيق تتعمق فيه تأثيرات التغير المناخي وتظهر آثارها بشكل جليّ في مواقع كثيرة من الكوكب الذي بات يئنّ تحت وطأة الانبعاثات الكربونية ويحتاج إلى وقفة جادة لحمايته من أجل مستقبل الإنسانية.
الإمارات تستبق القمة ببذل جهودها لحشد دول العالم من أجل تعاون جاد يضع حداً للتدهور المناخي، كما تقوم بقفزات كبيرة لتسريع خطواتها ومبادراتها نحو الحدّ من الانبعاثات، والتي كان آخرها اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة «أدنوك» لتحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 والوصول إلى انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول 2030.
الاستدامة عنوان مسيرة «أدنوك» لضمان مستقبل منخفض الكربون، كما هي عنوان مختلف القطاعات بالدولة التي تحث الخطى نحو احتواء الجميع في قمة المناخ المرتقبة، والتخلي عن الأساليب التقليدية، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة، وإزالة الحواجز التي تبطئ التقدم للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ووضع مسألة حماية الأرواح، وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي.

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