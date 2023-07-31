50 % من أندية «أدنوك للمحترفين» تختتم «المعسكرات الأوروبية»



معتصم عبدالله (دبي)



تختتم 50% من أندية «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية مساء الثلاثاء، معسكراتها الإعدادية في أوروبا، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024، والمقررة في 18 أغسطس، بمباريات الجولة الأولى للدوري، تجمع اتحاد كلباء والشارقة، الوحدة والبطائح، العين وبني ياس، عجمان وشباب الأهلي، فيما يلتقي 19 أغسطس خورفكان وحتا، الوصل والإمارات، النصر والجزيرة.

وفرضت المشاركة في بطولة «كأس الملك سلمان للأندية العربية» المقامة حالياً بالسعودية، العودة المبكرة لفريق الوحدة في 17 يوليو، بعد ختام معسكره الإعدادي في صربيا، والذي استمر لمدة أسبوعين، قبل أن تلحق به على التوالي، العين بنهاية معسكر الفريق في إسبانيا، والجزيرة، بعد ختام معسكره الخارجي في ألمانيا، وشباب الأهلي العائد من صربيا، بعد ختام الإعداد الخارجي، على أن تتواصل خلال اليوم وغداً رحلات العودة لبني ياس، والإمارات، والشارقة.

في المقابل، حددت أندية اتحاد كلباء «معسكر سلوفينيا»، عجمان «ألمانيا»، حتا «صربيا»، الوصل «النمسا» يوم الخميس المقبل، موعداً لنهاية معسكرات إعدادها الحالية، تعقبها أندية النصر بنهاية معسكره الحالي في هولندا 4 أغسطس الحالي، والبطائح المعسكر بدوره في النمسا حتى 9 أغسطس.



وتشهد الفترة المقبلة التي تسبق انطلاق مشوار الموسم الجديد بمباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، خوض الأندية العائدة لتجارب محلية ومواجهات مباشرة، بالتزامن مع إقامة معسكر المنتخبين الأول والأولمبي المقام حالياً في النمسا بمشاركة 52 لاعباً من الأندية المختلفة، استعداداً لمشاركة «الأبيض» لخوض تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2023، فيما يستعد «الأولمبي» لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل.

من جهته، وصف محمد سالم العنزي مشرف فريق الجزيرة، استعدادات فريقه بالجيدة، تأهباً لانطلاقة الموسم، وقال: «بدانا الاستعدادات منذ الأول من يوليو في أبوظبي، من خلال تجمع لمدة أسبوع، قبل الانتقال إلى معسكر الإعداد الخارجي بألمانيا أنطلق 8 يوليو الماضي، جرى خلاله التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين».

وأضاف: «لمسنا روحاً معنوية عالية من اللاعبين، خلال فترة المعسكر، عطفاً على جدية التدريبات، وهو ما أسهم في سرعة انسجام اللاعبين مع المدرب»، لافتاً إلى دخول الأجانب الجدد ضمن التحضيرات المستمرة للموسم الجديد.

ورأى العنزي أن «فخر أبوظبي» وصل إلى درجة جيدة من الاستعدادات، مع الدخول للمرحلة الأخيرة في برنامج التحضيرات، بعد العودة إلى أبوظبي.

وقال: «نتطلع إلى موسم مختلف، نحقق من خلاله الألقاب التي يطمح لها الفريق وجماهيره التي نعدها بسعينا المستمر إلى إسعادهم».

الوحدة

وجهة المعسكر: صربيا

الفترة: 15 يوماً

تاريخ العودة: 17 يوليو



العين

وجهة المعسكر: إسبانيا

تاريخ العودة: 30 يوليو



الجزيرة

وجهة المعسكر: ألمانيا

تاريخ العودة: 31 يوليو



شباب الأهلي

وجهة المعسكر: صربيا

تاريخ العودة: 31 يوليو



بني ياس

وجهة المعسكر: المجر

تاريخ العودة: 1 أغسطس



الإمارات

وجهة المعسكر: تركيا

تاريخ العودة: 1 أغسطس



الشارقة

وجهة المعسكر: النمسا

تاريخ العودة: 1 أغسطس



اتحاد كلباء

وجهة المعسكر: سلوفينيا

تاريخ العودة: 3 أغسطس



عجمان

وجهة المعسكر: ألمانيا

تاريخ العودة: 3 أغسطس



حتا

وجهة المعسكر: صربيا

تاريخ العودة: 3 أغسطس



الوصل

وجهة المعسكر: سلوفينيا - النمسا

تاريخ العودة: 3 أغسطس



خورفكان

وجهة المعسكر: مصر

تاريخ العودة: 3 أغسطس



النصر

وجهة المعسكر: هولندا

تاريخ العودة: 4 أغسطس



البطائح

وجهة المعسكر: النمسا

تاريخ العودة: 9 أغسطس