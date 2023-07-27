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إخلاص لا يطويه الغياب

إخلاص لا يطويه الغياب
28 يوليو 2023 00:01

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ودَّعت الإمارات أمس ابناً من أبنائها الأبرار، الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، تاركاً سيرة عامرة بالعطاء والإخلاص، حيث نهل، رحمه الله، من مدرسة الوالد المؤسس، فبذل وخدم وطنه بصدق وإخلاص كبيرين وأصيلين.
الإخلاص للوطن لا يطويه الغياب، يظل مضيئاً وحاضراً في القلوب والذاكرة، يبقى قيمة ورمزاً أصيلاً، وحين تكون قيم الإخلاص والبذل والعطاء والتفاني قادمة من نهج مدرسة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تصبح هي القيم الأغلى، وتعد من جواهر النفوس والأعمال.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعى فقيد الوطن، مؤكداً أن الإمارات فقدت برحيل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته.
وفي لحظات كهذه، تتذكر الإمارات وشعبها، بكل وفاء، ما قدمه الفقيد الراحل لوطنه، فيما تبتهل القلوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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