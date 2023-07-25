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«العنابي» يكثف التحضيرات قبل «لقاء الذكريات»

«العنابي» يكثف التحضيرات قبل «لقاء الذكريات»
25 يوليو 2023 15:45

مراد المصري (دبي)
كثف الوحدة تحضيراته لانطلاق مشواره في كأس الملك سلمان للأندية، بداية من لقاء الكويت الكويتي يوم الجمعة المقبل، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي.
وهي المباراة الرسمية الثانية بين «العنابي» والكويت، وتعود الأولى إلى 21 عاماً ماضية، وتحديداً في فبراير 2002 بالعاصمة أبوظبي، وانتهت بالتعادل 2-2، ضمن ربع نهائي مجموعة غرب آسيا لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري، قبل تغيير مسماها إلى دوري أبطال آسيا.
وظهر الوحدة بمعنويات مرتفعة خلال تدريبات الفريق في أبها السعودية، مع وجود أبرز اللاعبين، ومنهم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، والوافد الجديد الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والبرازيلي آلان، والإيراني أحمد نور الله، وبقية العناصر الأساسية، فيما يغيب السوري عمر خربين.
وركز المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على جانب الخطط الفنية خلال التدريبات، مع سعيه لرفع الجاهزية للفريق من الجوانب كافة في اختبار رسمي، يمثل أفضل تجربة، مع بدأ العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد.
كما يركز موسيماني على رفع الجاهزية البدنية، وسبق أن خاض الفريق معسكراً في صربيا مطلع الشهر الجاري، فيما تم إلغاء «ودية» أهلي طرابلس الليبي، بسبب تأخر وصول الفريق إلى السعودية، ليواصل «العنابي» برنامجه التحضيري بالتدريبات في أبها، والاستفادة من وصوله قبل وقت مبكر من ضربة البداية للاعتياد على الأجواء، ورفع الانسجام بين المجموعة الحالية، بعد عمليات الإحلال والتجديد التي طرأت عليها.
ويسعى موسيماني لأن تمثل البطولة فرصة للاعبين لكسب الثقة اللازمة، في ظل خوض مباريات أمام فرق قوية على صعيد المنطقة، مما يجعلها اختباراً إيجابياً للوقوف على مستويات اللاعبين بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم، حيث يبدأ الفريق مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد عودته من البطولة العربية، بمواجهة البطائح 18 أغسطس المقبل، وبعدها «الديربي» أمام الجزيرة 25 من الشهر نفسه، ولقاء الإمارات في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 30 أغسطس.

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