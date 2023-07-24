القطاع العقاري.. وجهة الاستثمار

السوق العقاري في الإمارات آمن ومستقر، جراء تشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة، وحزمة محفزات حكومية تستهدف تطوير المنظومة الاقتصادية وتنوعها، ورفع وتيرة التنمية المستدامة، ما وضع هذا السوق بين أفضل الوجهات لأصحاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وأصحاب الثروات، رغم التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

نمو قوي في القطاع العقاري بالدولة خلال 2022، وهو الأعلى على الإطلاق، كما استمر هذا النمو العام الحالي في ظل إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة لتلبية الطلب على شراء عقارات تناسب متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين والمشترين الذين يقبلون على العيش والاستقرار والعمل في ظل مستويات الأمن والأمان وتوفر فرص استثمارية مقرونة بإمكانية الحصول على إقامات ذهبية طويلة الأجل، وقوانين تحمي الحقوق لجميع الأطراف، والسماح للمستثمرين بتملك مشاريعهم وشركاتهم بنسبة 100%.

القطاع العقاري في أبوظبي حقق نمواً قياسياً في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد وصل إلى 363% خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعكس الثقة الدولية في اقتصاد الدولة والإمارة، ويؤكد نجاعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الإمارات ليكون اقتصادها الأنشط والأسرع في العالم، ومنها ما يرتبط بالقطاع العقاري كونه أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني.