الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القطاع العقاري.. وجهة الاستثمار

القطاع العقاري.. وجهة الاستثمار
25 يوليو 2023 00:15

السوق العقاري في الإمارات آمن ومستقر، جراء تشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة، وحزمة محفزات حكومية تستهدف تطوير المنظومة الاقتصادية وتنوعها، ورفع وتيرة التنمية المستدامة، ما وضع هذا السوق بين أفضل الوجهات لأصحاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وأصحاب الثروات، رغم التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
نمو قوي في القطاع العقاري بالدولة خلال 2022، وهو الأعلى على الإطلاق، كما استمر هذا النمو العام الحالي في ظل إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة لتلبية الطلب على شراء عقارات تناسب متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين والمشترين الذين يقبلون على العيش والاستقرار والعمل في ظل مستويات الأمن والأمان وتوفر فرص استثمارية مقرونة بإمكانية الحصول على إقامات ذهبية طويلة الأجل، وقوانين تحمي الحقوق لجميع الأطراف، والسماح للمستثمرين بتملك مشاريعهم وشركاتهم بنسبة 100%.
القطاع العقاري في أبوظبي حقق نمواً قياسياً في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفئة الأفراد وصل إلى 363% خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يعكس الثقة الدولية في اقتصاد الدولة والإمارة، ويؤكد نجاعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الإمارات ليكون اقتصادها الأنشط والأسرع في العالم، ومنها ما يرتبط بالقطاع العقاري كونه أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027»
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات
القطاع العقاري
الإمارات
البنية التحتية
الاقتصاد الوطني
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
«الرجبي» يخوض تحدي «السباعيات الآسيوية»
الرياضي
«الرجبي» يخوض تحدي «السباعيات الآسيوية»
اليوم 13:00
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
الإمارات
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
اليوم 12:44
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
الرياضي
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
اليوم 12:40
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©