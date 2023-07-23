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الهجرة.. معالجة شاملة

الهجرة.. معالجة شاملة
24 يوليو 2023 00:15

مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أعمال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» الذي عقد في روما، تؤكد دور الإمارات الفاعل في مشاركة العالم جهوده لمواجهة التحديات المشتركة، وإيمانها بأهمية بناء جسور التعاون للارتقاء بمستقبل الإنسانية عبر إيجاد معالجات شاملة لقضايا كبرى، مثل الهجرة غير النظامية وما ينتج عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قدم في كلمته رؤية واضحة لأجل إيجاد حلول لمثل هذه التحديات الكبرى.. رؤية ترتكز إلى مبادئ الدولة وقيمها وقناعاتها بأهمية إعلاء مفاهيم الدبلوماسية والحوار كأدوات لبناء الثقة، وتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك من أجل معالجة المسببات الرئيسية للهجرة غير النظامية التي يتصدر التغير المناخي أهم أسبابها، وهو ما يتصدى له جدول أعمال قمة «كوب 28» المقبلة، عبر سعي جاد لتسريع الجهود الدولية لمعالجة آثاره على البشرية.
مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكدت أيضاً موقع الإمارات بين أهم الدول المانحة لاستيعاب تداعيات القضايا الإنسانية في العالم، حيث أعلن سموه مساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من الهجرة غير النظامية، انطلاقاً من سعي الدولة الدائم لترسيخ قيم العدالة، والكرامة البشرية، والأخوة الإنسانية، ودفع الجهود التنموية الشاملة، وحرصها الدائم على دعم فرص إحلال السلام والاستقرار العالمي.

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