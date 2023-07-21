بوتين يوجه تحذيرا جديدا لأوكرانيا والدول الغربية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تحذيرا جديدا إلى أوكرانيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي بث التلفزيون وقائعه، أن "شن عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي"،مضيفا "سنرد عليه بكل الوسائل التي في متناولنا".

واتهم بوتين بولندا، العضو في حلف الناتو وفي الاتحاد الأوروبي، بإعداد "خطط انتقامية" وبالرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، وهو اتهام سبق للسلطات الروسية أن وجّهته أكثر من مرّة.

وتعد بولندا من أبرز حلفاء أوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022، واستضافت مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين.

وأعلن الرئيس الروسي أن الهجوم المضاد، الذي شنته أوكرانيا، في جنوب البلاد وشرقها لم يحقق "أي نتيجة" رغم الدعم المالي والعسكري الغربي.

وأضاف أنه "من الواضح حاليا أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم الذي أثارت سلطات كييف الضجيج بشأنه خلال الأشهر الماضية".

وأوضح "لا الموارد الهائلة، التي تم ضخها، في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية بالأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ تساعد" أوكرانيا، مؤكدا أنها لم تحقق "أي نتيجة حتى الآن".

وتابع "يرى العالم بأسره المعدات الغربية التي أثيرت الدعاية بشأنها... وقيل إنها محصّنة تحترق، وعلى المستوى التكتيكي والفني، هي حتى أقل شأنا من بعض الأسلحة سوفياتية الصنع".

وأطلقت أوكرانيا، اعتبارا من مطلع يونيو الماضي، هجوما مضادا يهدف إلى استعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد وجنوبها. إلا أن المسؤولين الأوكرانيين أقروا بأن هذا الهجوم يمضي بإيقاع أبطأ مما كانوا يأملون، وأن قواتهم تمكنت إلى الآن من استعادة مساحة تقدّر بمئتي كلم مربع.

وأشاد بوتين بالجيش الروسي الذي يقاتل بطريقة "احترافية" و"بطولية"، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تكبّدت "خسائر هائلة" وأن "قدرتها على التعبئة" تستنفد.