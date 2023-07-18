الأربعاء 19 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مبادرة الحبوب.. أمن غذائي

مبادرة الحبوب.. أمن غذائي
19 يوليو 2023 00:01

الإمارات أعربت عن أسفها لعدم تمديد عمل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب بعد انتهائها يوم الاثنين الماضي، حيث إن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يضطرون الآن إلى التعامل مع العواقب الحقيقية لتوقف المبادرة التي أتاحت خلال سنة تصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وحالت دون إرسال عشرات الملايين إلى الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم.
مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، ساهمت منذ إبرامها في يوليو 2022، على وقع الأزمة الأوكرانية، في تأمين الإمدادات للدول التي تعتمد على الحبوب، كما أدت إلى استقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، واستبعاد مخاطر حصول نقص، كما شكلت المبادرة أحد النجاحات في خضم هذه المأساة الإنسانية، ومنصة للحوار حول الأزمة التي يبذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة للتخفيف من تداعياتها وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.
الإمارات مستمرة في دعمها كل الجهود للتخفيف من تداعيات الأزمة، وتعمل مع المجتمع الدولي من أجل التهدئة والدبلوماسية والحوار، تمهيداً لإحلال سلام عادل ودائم يحترم سيادة أوكرانيا، حيث إن استمرار الأزمة يمكن أن يرتب آثاراً إنسانية على مناطق كثيرة في العالم، خاصة في حال عدم تمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي أظهرت أن هناك درجة من الاستعداد للتفاوض، والمضي قدماً لبناء الثقة بين جميع الأطراف.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى الحوار ووقف التصعيد لحل أزمة أوكرانيا
روسيا تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
صادرات الحبوب
اتفاق تصدير الحبوب
الحبوب
البحر الأسود
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
متحف اللوفر أبوظبي يستضيف معرض «مغامرات عبر الكون»
دنيا
متحف اللوفر أبوظبي يستضيف معرض «مغامرات عبر الكون»
اليوم 13:06
برشلونة يفتح فرعاً في الدوري الأميركي!
الرياضي
برشلونة يفتح فرعاً في الدوري الأميركي!
اليوم 13:00
وزارة المالية
الاقتصادي
"المالية" تطلق "مشورة رقمية عامة" بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة
اليوم 12:26
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تكشف عن ارتكاب 441 منشأة مخالفات لقرارات التوطين
اليوم 12:19
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
الرياضي
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©