مبادرة الحبوب.. أمن غذائي

الإمارات أعربت عن أسفها لعدم تمديد عمل مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب بعد انتهائها يوم الاثنين الماضي، حيث إن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يضطرون الآن إلى التعامل مع العواقب الحقيقية لتوقف المبادرة التي أتاحت خلال سنة تصدير حوالى 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وحالت دون إرسال عشرات الملايين إلى الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم.

مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، ساهمت منذ إبرامها في يوليو 2022، على وقع الأزمة الأوكرانية، في تأمين الإمدادات للدول التي تعتمد على الحبوب، كما أدت إلى استقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، واستبعاد مخاطر حصول نقص، كما شكلت المبادرة أحد النجاحات في خضم هذه المأساة الإنسانية، ومنصة للحوار حول الأزمة التي يبذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة للتخفيف من تداعياتها وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.

الإمارات مستمرة في دعمها كل الجهود للتخفيف من تداعيات الأزمة، وتعمل مع المجتمع الدولي من أجل التهدئة والدبلوماسية والحوار، تمهيداً لإحلال سلام عادل ودائم يحترم سيادة أوكرانيا، حيث إن استمرار الأزمة يمكن أن يرتب آثاراً إنسانية على مناطق كثيرة في العالم، خاصة في حال عدم تمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي أظهرت أن هناك درجة من الاستعداد للتفاوض، والمضي قدماً لبناء الثقة بين جميع الأطراف.