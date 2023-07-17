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شراكة التنمية والسلام

شراكة التنمية والسلام
18 يوليو 2023 00:15

مباحثات إماراتية يابانية تعطي دفعة كبيرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين اللذين يرتبطان لأكثر من 50 عاماً بعلاقات صداقة، قوامها خدمة الاستقرار في العالم، وتعزيز القيم الإنسانية الحضارية، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، كما يمتلك البلدان رؤية مشتركة تجاه ملفات وقضايا عالمية تخدم البشرية، والتنمية، والسلام، ومستقبل الأجيال.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، تأكيد لحرص البلدين وقيادتيهما على تعزيز أوجه الشراكة الشاملة، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية، واستثمار مكانة وإمكانيات البلدين في بناء جسور التعاون والحوار إقليمياً ودولياً لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها إيجاد تسويات سلمية للنزاعات، ومواجهة التغير المناخي، وضمان أمن الطاقة وأمن الغذاء.
الشراكة الاستراتيجية مع اليابان تجسد حرص الإمارات على تطوير علاقات سياسية واقتصادية مع الدول الصديقة، وتعزيز علاقاتها التنموية مع الاقتصادات الكبرى في العالم، ومنها الاقتصاد الياباني، خاصة في ظل ارتفاع مؤشر التجارة غير النفطية إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات بين البلدين اللذين وقّعا اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير الشراكة الاستراتيجية، وترسيخ دورهما في العمل المشترك من أجل تعميم التنمية وإحلال السلام.

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