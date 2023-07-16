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مسبار الأمل .. إنجاز وتفرد

مسبار الأمل .. إنجاز وتفرد
17 يوليو 2023 00:15

لا يزال مشروع الإمارات الفضائي «مسبار الأمل» يرفد المجتمع العلمي العالمي ببيانات تعزز فهم الكثير من الظواهر الفضائية المتعلقة بكوكب المريخ، ففي دفعة ثامنة من البيانات كشف المسبار عن تغطية يومية شاملة ودقيقة للأحوال الجوية من السطح إلى طرف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، محققاً إنجازاً إماراتياً متفرداً لم تتمكن مهام أخرى من تحقيقه، وواضعاً بين أيدي المختصين كميات كبيرة من المعلومات لأول مرة لدراستها.
مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قدم منذ وصول المسبار كميات كبيرة من البيانات، ونشر أوراقاً علمية وبحثية في مجلات عالمية، وحقق إنجازات تاريخية، في إطار مشاريع إماراتية طموحة بمجال الفضاء، وضعت الدولة على خريطة الفضاء العالمية والعلمية، برؤية القيادة الرشيدة، وكفاءة أبنائها، ونهج يرتكز إلى التخطيط والتفكير الريادي.
مشاريع الإمارات للفضاء مستمرة، بما يدعم مسيرتها في توظيف اقتصاد المعرفة كأداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة خدمة للأجيال المقبلة، ومساعدة للبشرية بالوصول إلى حلول للتحديات المستقبلية، محققة الريادة عالمياً، والصدارة عربياً، ضمن برنامجها المتكامل الذي تضمن إعداد وتدريب رواد فضاء وكوادر وطنية متخصصة، وإنشاء البنية التحتية والتشريعية لتشجيع اقتصاد الفضاء، ودعم الباحثين ومراكز الأبحاث، بما يرسخ الدولة مركزاً إقليمياً لأهم مشاريع الفضاء.

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