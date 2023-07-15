شراكة تاريخية

تمثل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والهند، نموذجاً مثالياً لسعي الدولة الحثيث من أجل ترسيخ السلام والتسامح والازدهار في المنطقة والعالم، عبر منظومة علاقات إقليمية ودولية متينة، تمد جسور التفاهم بين الثقافات والحضارات والشعوب. وتعكس الحفاوة البالغة خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والمباحثات الرسمية ومذكرات التفاهم التي تم تبادلها بين الجانبين، قوة وعمق العلاقات الخاصة بين الإمارات والهند، كما تؤكد أيضاً الحرص المتبادل على تطوير التبادل التجاري والثقافي والإنساني الثنائي إلى آفاق أكبر بالاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة لدى البلدين، انطلاقاً من الأهداف والقيم المشتركة التي تجمعهما منذ قرون. وتؤكد التفاهمات المشتركة لإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بقضايا مثل تغير المناخ والأمن الغذائي وقطاع الصحة - خاصة اللقاحات والأدوية - وتعزيز الأمن البحري ومكافحة التطرف والإرهاب، دفعة قوية نحو مستقبل أفضل للبلدين والمنطقة والمجتمع الدولي. وبمثل هذه الشراكات والتحالفات، تسهم الإمارات في ترسيخ وتوسيع نطاق الرخاء والاستقرار والأمن، بزيادة فرص التجارة والاستثمار، وتأسيس المشروعات العملاقة في شتى المجالات، لتحقيق المصالح المشتركة، وإرساء نظام دولي عادل، يدعم قدرات الشعوب على مواجهة التحديات، عبر نسق أكبر وأعمق من التعاون القائم على روابط متينة.