باراغواي ترحّل أعضاء في مافيا إيطالية خطيرة

رحّلت باراغواي إيطاليَين وصفتهما بأنهما عضوان في مافيا "ندرانغيتا" من منطقة كالابريا الإيطالية، أوقِفا في مرفأ يقع على بعد 250 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية.

يحمل المشتبه بهما الاسم نفسه وهو جوزيبي جورجي وبينهما صلة قرابة، ويبلغ أحدهما 22 عاماً والثاني 26. وأوضح كارلوس دوريه رئيس الإنتربول في الباراغواي لوسائل الإعلام أنهما رُحّلا في طائرة متوجهة من أسونسيون إلى مدريد لتسليمهما إلى السلطات الإيطالية في العاصمة الإسبانية.

وأوقف الرجلان الأربعاء فيما كانا يتنقلان في شاحنة صغيرة في مرفأ روزاريو.

وأكد دوريه أنهما "لم يكونا يمارسان السياحة في باراغواي" بل كان لديهما "هدف إجرامي"، مشيراً إلى إمكان أن يكونا قد أجريا اتصالات لتصدير الكوكايين إلى أوروبا.

كذلك رُحّل برازيلي كان يرافق الرجلين لتسليمه إلى سلطات بلده. وأوقف رجل من باراغواي.