الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

باراغواي ترحّل أعضاء في مافيا إيطالية خطيرة

شرطة باراغواي تعرض عضوي المافيا للصحافة قبل ترحيلهما
16 يوليو 2023 00:38

رحّلت باراغواي إيطاليَين وصفتهما بأنهما عضوان في مافيا "ندرانغيتا" من منطقة كالابريا الإيطالية، أوقِفا في مرفأ يقع على بعد 250 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية.
يحمل المشتبه بهما الاسم نفسه وهو جوزيبي جورجي وبينهما صلة قرابة، ويبلغ أحدهما 22 عاماً والثاني 26. وأوضح كارلوس دوريه رئيس الإنتربول في الباراغواي لوسائل الإعلام أنهما رُحّلا في طائرة متوجهة من أسونسيون إلى مدريد لتسليمهما إلى السلطات الإيطالية في العاصمة الإسبانية.
وأوقف الرجلان الأربعاء فيما كانا يتنقلان في شاحنة صغيرة في مرفأ روزاريو.
وأكد دوريه أنهما "لم يكونا يمارسان السياحة في باراغواي" بل كان لديهما "هدف إجرامي"، مشيراً إلى إمكان أن يكونا قد أجريا اتصالات لتصدير الكوكايين إلى أوروبا.
كذلك رُحّل برازيلي كان يرافق الرجلين لتسليمه إلى سلطات بلده. وأوقف رجل من باراغواي.

أخبار ذات صلة
محكمة بريطانية تصدر حكماً بشأن نقل طالبي اللجوء إلى دولة أخرى
المصدر: آ ف ب
باراغواي
مافيا
ترحيل
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©