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سافيتش.. «هلال مكتمل»!

سافيتش.. «هلال مكتمل»!
15 يوليو 2023 11:31

سلطان آل علي (دبي)

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أعلن الهلال السعودي تعاقده مع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش حتى العام 2026، وتشير التقارير إلى أنّ قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو بين الهلال ولاتسيو الإيطالي، من أجل لاعب الوسط المتميز، ويعد سافيتش مكسباً كبيراً للهلاليين، إلى جانب روبن نيفيز القادم من وولفرهامبتون.
وشهدت مسيرة سافيتش مع لاتسيو العديد من الأرقام والمحطات الاستثنائية، وشارك في 341 مباراة مع «النسور» خلال مسيرته، وأسهم خلالها في 121 هدفاً، وذلك بتسجيل 69 هدفاً، وصناعة 52 هدفاً آخر، وهو يعد الهداف التاريخي للّاعبين الأجانب بجميع المسابقات في تاريخ لاتسيو.
وفي الموسم الماضي بالتحديد، لا يوجد لاعب من لاتسيو استطاع المساهمة بأهداف أكثر من سافيتش بـ17 هدفاً، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإيطالي بـ8 صناعات، بعد نجم نابولي كفاراتسخيليا.
ويحمل سافيتش رقماً متميزاً يوضح قيمته بين لاعبي الوسط، حيث إنه في آخر 3 مواسم، أسهم في 56 هدفاً مع لاتسيو بتسجيل 28 هدفاً وصناعة 28 هدفاً بالتساوي، ولا يتفوق عليه في أوروبا إلا لاعب وسط واحد، هو النجم دي بروين مع مانشستر سيتي، والذي سجل 28 هدفاً، وصنع 36 هدفاً لتبلغ مساهماته 64 هدفاً.
وعلى مستوى الإنجازات الفردية، فقد حقق لقب أفضل لاعب وسط بالدوري الإيطالي خلال موسم 2018-2019، إضافة إلى وجوده مرتين في تشكيلة الدوري الإيطالي، وجائزة لاعب الشهر، وجائزة أفضل لاعب في لاتسيو، وحقق 3 ألقاب مع «نسور العاصمة»، هي كأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي مرتين.

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لاتسيو
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