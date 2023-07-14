السودان.. دعوة للحوار

التزام أطراف الصراع في السودان بمخرجات مؤتمر دول الجوار الذي عُقِد في القاهرة، يمهد الطريق نحو وضع حد للاقتتال المستمر منذ أشهر، ويمنع تدفق موجات إضافية من النازحين واللاجئين الذين وصلت أعدادهم إلى نحو 3 ملايين شخص، كما يمكن أن يقود نحو حوار لإيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وبما يعزز استقرار السودان، ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

الإمارات التي رحبت بمخرجات «قمة جوار السودان»، دعمت منذ البداية جميع المبادرات الرامية للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ومضاعفة الجهود الهادفة إلى إيجاد حلٍ سياسي عاجل لهذه الأزمة، مع حرصها على تقديم الدعم الإنساني والطبي، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن توافد اللاجئين السودانيين إلى تشاد بسبب الأوضاع الراهنة.

مخرجات القمة تجسد أهمية تنسيق الجهود الإقليمية، ودعم الجهود الدبلوماسية، لإطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف السودانية، بما يضمن العودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان، وبما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها، خاصة في ظل تفاقم الصراع، وانعكاس آثاره السلبية بقوة على الأوضاع الإنسانية في البلاد.