صراع التاج الثلاثي للمهرات والأمهار في كأس الوثبة بالبرازيل



ساو باولو (الاتحاد)



يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، غداً السبت، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز «التاج الثلاثي البرازيلي»، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

ويقام السباق الأول، والذي يمثل الجولة الأولى من «التاج الثلاثي» البرازيلي، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى للمهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، والبالغ جائزته 5 آلاف دولار، بمشاركة 6 مهرات.

وأقوى المرشحات «نورمانديا راش»، بقيادة روبيلي فيانا، وملكية أجروبيكوريا إيها شابادا، التي تسعى لتسجيل فوزها الثالث على التوالي، و«نيزا راش» لمالكها ريكاردو جميل صليبا، وقيادة إيدفالدو سيلفا، الفائزة في ثلاث سباقات، وكلاهما بإشراف لوكاس كوينتانا،

وهناك «آر جي خليفة»، التي تعود ملكيتها لكلاوديو آر جي ريباس، وتدريب أستانسلاو بتروشنسكي، ويقود المهرة الفارس روبيرلي فيانا، فيما يقود رفيقتها «ار جي إيرا» البالغة من العمر ثلاث سنوات، الفارس ار نونيس.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1600 متر، للجولة الثانية من التاج الثلاثي البرازيلي، على كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى البالغة 5 آلاف دولار، ويستقطب أفضل 6 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويتصدر الترشيحات «كلابتون آيه جيه آر»، ابن «مارد الصحراء» البالغ من العمر خمس سنوات، الفائز في السباقات الخمسة التي شارك فيها، متضمنة المركز الأول في كأس الوثبة ستاليونز في مايو 2021، بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي في سباق 1000 متر على العشب في أبريل 2022.

وهناك «كلابتون أيه جيه آر»، الذي سيقوده أي ميسكويتا، من تربية وملكية ألمير خوسيه ريبيرو، ومدربه هو أوبردان بيريرا، وهو أحد أفضل خيل في سباقات الخيل العربية الأصيلة في البرازيل في الوقت الحالي.

ومن أبرز المتحدين «في جي المارد» الذي تفوق على «كلابتون» من قبل بفارق نصف طول، وتقوده الفارسة البرازيلية الشهيرة جين ألفيس لمصلحة المدرب ثياجو هيدار، والمالك مزرعة بلوجراس وجوس جيمراس.

وأيضاً البطل البالغ من العمر سبع سنوات «مهاتما راش»، بإشراف لوكاس كوينتانا، مع ستة انتصارات، وحصل على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار مرتين «2021 و2022»، ويملكه ريكاردو جميل صليبا، وسيقوده جيفرسون بيسبو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.