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الفارس الشهم 2.. حضور فاعل

الفارس الشهم 2.. حضور فاعل
14 يوليو 2023 01:14

5 أشهر من المساعدات الإماراتية لمتضرري زلزال سوريا وتركيا، ضمن عملية «الفارس الشهم 2» التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتسجل الدولة حضورها الإنساني الفاعل عبر أكثر من محور، بتنفيذ عمليات إنقاذ من تحت الركام، وإقامة 1500 وحدة سكنية في سوريا، وإنشاء المستشفيات الميدانية، إلى جانب تقديم الإمدادات الإغاثية من الأغذية والمستلزمات الطبية.
ولم يقتصر دور الإمارات في هذه المهمة الإنسانية الكبرى على الدعم المباشر، بل تعداه لتقدم خدمات لوجستية مؤثرة لمنظمات الإغاثة الدولية عبر إرسال طائرات مساعدات انطلاقاً من أراضي الدولة، ودعم جهود شركائها الإنسانيين من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية، تجسيداً للجهود الإنسانية التي تضطلع بها على الساحة الدولية، ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة.
«الفارس الشهم 2» عملية تميزت بسرعة الاستجابة والشمولية واستدامة المساعدات والخدمات للمتضررين على مدى أشهر، بجهود مشتركة بذلتها المؤسسات الرسمية ومؤسسات الإغاثة المحلية لجمع وتوجيه المساعدات بشكل عاجل، وسط تجاوب مجتمعي واسع وتضامن كبير للشعب الإماراتي، انعكاساً لمبادئ وقيم ونهج الدولة في دعم الشعوب المنكوبة وإغاثة الملهوف.

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