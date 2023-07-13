مطارات ألمانيا تفرض إجراءات صارمة بعد احتجاجات نشطاء المناخ

تدرس ألمانيا إدخال معايير أمنية جديدة للمطارات بعدما تمكن نشطاء بمجال المناخ من مجموعة "الجيل الأخير" من إيقاف الملاحة الجوية في مطارين ألمانيين كبيرين لعدة ساعات صباح اليوم الخميس.

وتجاوز أعضاء مجموعة النشطاء الحواجز الأمنية بمطاري هامبورج ودوسلدورف وألصقوا أنفسهم بمهبط الطائرات.

وذكرت المجموعة الناشطة أن أعضاءها اجتازوا الحواجز الأمنية للوصول إلى المطارات. وتزامن الاحتجاج مع بدء العطلة الصيفية في هامبورج. وأعلن المطاران إلغاء العديد من الرحلات بسبب الاحتجاج.

ولفتا إلى أنه تم تحويل مسارات رحلات إلى مطارات أخرى. وتعهدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر باستحداث إجراءات أمنية جديدة في ظل احتجاجات المطارات. وقالت فيزر في برلين اليوم الخميس: "سيتم تفعيل معايير فعلية قريبا للمشغلين في البنى التحتية الحيوية. ويشمل هذا أيضا المطارات. ويشمل هذا المطارات أيضا، وسيؤدي هذا إلى إجراءات أمنية خاصة في المطارات". وطالبت نقابة رجال الشرطة أيضا بتعزيز الأمن عقب الاحتجاجات التي شهدها المطاران. ونقلت صحيفة "راينيشه بوست" عن هايكو تيجاتس الرئيس الوطني للنقابة: "إنه لكارثي بالنسبة إلى أمن الملاحة أن (نشطاء المناخ الملتصقين) تمكنوا من الوصول إلى المدرج في مطار دوسلدورف".

وأضاف أن "الحواجز والأسلاك الشائكة" لم تعد كافية لتأمين المطارات. وفي هامبورج، تمت استعادة حركة الطائرات بعد أربع ساعات من دخول نشطاء المناخ إلى منطقة المدرج. ووفقا لمعلومات الوضع الحالي، تم إلغاء 17 هبوطا لطائرات و 19 إقلاعا. وقام نشطاء من المجموعة ذاتها بلصق أنفسهم بالقرب من مدارج الإقلاع والهبوط في مطار دوسلدورف بغرب ألمانيا. وصرحت متحدثة باسم المطار بأنه تم إخلاء مدارج المطار من جديد، وأن الشرطة نجحت في إبعاد جميع الناشطات والنشطاء الذين كانوا على مدرج المطار. وكتب نشطاء حماية المناخ عن ذلك على تويتر يقولون: "إننا نحتج على عدم وجود خطة لدى الحكومة وخرقها للقانون في أزمة المناخ". وانتقد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك الإجراءات الاحتجاجية في المطارات اليوم الخميس. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن النشطاء الذين يعطلون أجازات الأشخاص الآن يسببون ضررا جسيما لقضية حماية المناخ". وذكر هابيك أحد زعماء حزب الخضر: "إذا كنتم تريدون الدفاع عن قضايا المناخ حقا، يجب أن تضعوا القبول المجتمعي في اعتباركم".