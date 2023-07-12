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الكراهية مدانة

الكراهية مدانة
13 يوليو 2023 00:01

الإمارات، وطن التسامح والتعايش، تجدد دعواتها بشكل دائم لوقف جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض على التمييز، وإهانة الرموز والمقدسات الدينية، لما لهذه الظاهرة من خطورة في تصاعد التطرف وتفشي العنف وإشعال النزاعات، وتناقضها مع سعي المجتمع الدولي لنشر قيم الاعتدال والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتسامح والتعاون بين الأديان والثقافات، خلال مشاركتها في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اعتمد قراراً يدين أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة بتدنيس القرآن الكريم، والناتجة عن تعصب وازدياد لظاهرة الإسلاموفوبيا، كما تتركز أهمية القرار في دعوته الدول إلى اعتماد قوانين تمنع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، وضرورة محاسبة مرتكبيها.
لا يجوز استغلال حرية التعبير في إشاعة الكراهية، والإساءة للمعتقدات والمشاعر الدينية للأفراد والمجتمعات، بل إن أساس حرية التعبير وجوهرها هو المسؤولية والانضباط واحترام الآخر، لذلك من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال، ذلك أن مستقبل العالم يتوقف على تعظيم فرص الالتقاء والتعايش ونبذ ومكافحة كل ما يفرق الإنسانية.

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