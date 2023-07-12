«المبارزة» تحصد «فضيتين» في «الألعاب العربية»



مسعد عبدالوهاب، علي الظاهري (الجزائر)



تُوج منتخب المبارزة بالميداليتين الفضيتين التاريخيتين في مسابقتي «الفلوريه» و«الإيبيه»، ضمن دورة الألعاب العربية بنسختها الـ 15 التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الجاري.

ومثل منتخب الرجال وصيف مسابقة «الفلوريه» حمد الجلاف وخالد المرزوقي وخليفة الكعبي، فيما ضم منتخب السيدات الحائز على فضية «الإيبيه» فجر المرزوقي وزينب الحوسني وشيخة الزعابي.

ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية، بعد فضيتي المبارزة، وبرونزيتي الملاكمة عن طريق جواهر الأميري الحاصلة على المركز الثالث في منافسات وزن 48 كجم، وهيا جاسم الفائزة بالمركز الثالث «مكرر» في منافسات وزن 52 كجم، حيث تعتبر الميداليتان البرونزيتان هما الأولى لسيدات الملاكمة في تاريخ مشاركتنا في «الألعاب العربية».

وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة الذي شهد منافسات اليوم الثاني، اللاعبين واللاعبات، مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في «الدورة العربية»، كما هنأ إداري الفريق علي جابر المرزوقي، والجهاز الفني المكون من مدرب «الفلوريه» أسامة عادل قنديل ومدرب «الإيبيه» الروسي جورجي لامانوف.

وأشاد سلطان بن مجرن رئيس الوفد المشارك في «الألعاب العربية»، بتألق لاعبينا ولاعباتنا في مختلف المنافسات، من بينها منتخب المبارزة، وقال إن التحدي ما زال مستمراً وأبناء وبنات الإمارات على قدر الطموح والمسؤولية، وقادرين على حصد مزيد من الإنجازات في المحفل العربي الذي يعتبر حدثاً متميزاً للغاية، مثمناً جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري لمنتخباتنا الوطنية ولجميع أفراد البعثة.



وتوجه رئيس الوفد بالشكر والتقدير إلى يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر على دعمه وحضوره لمساندة كافة المنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في مختلف الألعاب والرياضات، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات لنجاح مشاركة رياضة الإمارات في العرس الرياضي العربي.

وأضاف سلطان بن مجرن أن النتائج تعتبر مشرفة إلى جانب المستوى الذي قدمه أبناء الإمارات في الدورة العربية حتى الآن، رغم المدة الزمنية القصيرة في فترة الإعداد، إلا أن المشاركة جاءت متميزة على مدار الأيام الماضية وتدعو إلى الفخر، خاصة في ظل مشاركة العديد من المنتخبات بوجوه وأسماء واعدة تخوض استحقاقات خارجية للمرة الأولى، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرين على رفع «غلة» الميداليات وتعزيز رصيد الإنجازات قبل ختام الدورة العربية.

من جهة أخرى، يخوض منتخبنا للكرة الطائرة للسيدات مباراة تحديد المركز الثالث، في الساعة العاشرة صباح الجمعة أمام الأردن، بعد خسارته أمام تونس 0-3.

واختتمت مبارزة الإمارات منافساتها أمس، حيث خسر منتخب المبارزة للرجال في سلاح الإيبيه أمام الكويت الذي يضم في صفوفه عبدالعزيز الشطي بطل العرب، وحسن الفودري صاحب برونزية آسيا بنتيجة 32-44 في دور الثمانية لمسابقة «الإيبيه» للفرق، ومثل المنتخب عبدالله الحمادي ومحمد المازمي وعمران شهداد، فيما خسر منتخب السابر للرجال للفرق من السعودية 28-45 في دور الثمانية، ومثل المنتخب عبدالله السلامي وخليفة العبري وأحمد الحمادي.

وقال عبدالله الحمادي قائد منتخب المبارزة إن دورة الألعاب العربية خير إعداد لاستحقاقات منتخب المبارزة القادمة، وفي مقدمتها بطولة العالم للمبارزة المزمع إقامتها في ميلان الإيطالية من 21 إلى 30 يوليو، مشيراً إلى أن الخسارة أمام الكويت الذي بدأ مشواره في اللعبة منذ الثمانينيات، لا تقلل من شأن منتخبنا الذي سبق له الفوز على الكويت في البطولة العربية بالبحرين في يناير الماضي، وحقق فيها منتخبنا فضية «الإيبيه».

وأشار علي المرزوقي مدير المنتخب إلى أن ما تحقق يعد إنجازاً تاريخياً، كونه تحقق للمرة الأولى، وأمام منافسين أقوياء من ضمنهم مصنفين، واتفق معه في الرأي المدرب أسامة عادل الذي أكد أن الإنجاز تاريخي ومستحق بعد المستوى المتميز للاعبينا ولاعباتنا بإحراز ثنائية الفضة تضاف لإنجازات رياضة الإمارات، مشيراً إلى هناك تركيز في الفترة المقبلة على اللاعبين الصغار لإعداد جيل واعد من الأبطال في المستقبل.

وتخوض منتخباتنا الوطنية التحدي في العديد من المنافسات الرياضية الخميس، حيث يسعى منتخب الشطرنج لمواصلة التألق في الألعاب العربية، بعد ختام مسابقة الشطرنج السريع، ويشارك منتخبنا في بطولة الشطرنج الخاطف للرجال والسيدات في 9 جولات خلال اليوم الختامي، والذي يشهد تتويج المنتخبات الفائزة، وعلى رأسها منتخبنا الذي استهل مشواره بحصد الميداليتين الذهبيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات.

ويستهل منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته في الألعاب العربية عبر مشاركة الثنائي عيسى رجب في منافسات وزن 89 كجم، بينما تشارك لاعبتنا مي المدني في منافسات وزن 71 كجم.

ويستأنف منتخب الدراجات الهوائية منافساته عبر مشاركة مروة سلمان في سباق الفردي العام للسيدات لمسافة 58.6 كلم، فيما يسدل الستار على آخر السباقات الجمعة بمشاركة دراجو منتخبنا في سباق الفردي العام للرجال لمسافة 146.5 كلم.

وتنطلق منافسات الفردي والزوجي لبطولة كرة الطاولة بمشاركة منتخبنا، حيث يدخل الثنائي عبدالله البلوشي وعلي الحواية في مواجهة صعبة أمام السعودية ضمن دور ربع النهائي في فئة الزوجي، بينما يشارك في الفردي عبدالله البلوشي ومحمد عبدالله.

ويستهل منتخب الكاراتيه مشاركته في الدورة، والذي يضم 4 لاعبات يخضن مسابقات الكوميتيه، وهنّ فاطمة خصيف صاحبة ذهبية آسيا في الكوميتيه لوزن تحت 68 كجم، وحوراء العجمي، واليازية خالد وسارة العمري، علاوة على سليمان الملا، وهو اللاعب الوحيد في صفوف المنتخب.

وتوجهت بعثة منتخب الملاكمة بالشكر والتقدير إلى جميع من دعم مشوار المنتخب في الدورة العربية أبرزها اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الملاكمة والوفد الإداري الرياضي المشارك في الدورة وسفارة الدولة لدى الجزائر، مما انعكس إيجاباً على مشاركة المنتخب في اعتلاء منصة التتويج على مستوى السيدات للمرة الأولى.

وأعربت المهندسة مريم صادق، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة ورئيس وفد المنتخب المشارك، عن بالغ سعادتها بالمشاركة التاريخية التي تكللت بحصد برونزيتين، متوجهة بالشكر والتقدير إلى اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة، وإلى الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين واللاعبات.