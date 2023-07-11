الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المناخ.. تسريع المسار

المناخ.. تسريع المسار
12 يوليو 2023 00:01

الإمارات تتقدم سريعاً في تحقيق مستهدفاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار التزامها الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وضمن تحركاتها لحشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ، من خلال استضافة قمة «كوب 28» الهادفة إلى التعاون واحتواء الجميع لتحقيق تطور جوهري ونقلة نوعية في العمل المناخي.
الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، لتسريع مسارها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في ظل تعاون جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مستندة إلى العديد من المرتكزات، تتمثل في تشريعات تحمي البيئة والموارد الطبيعية، وسياسات لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبنيها لمفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الفاعلة في حماية المناخ.
تغيرات المناخ تتزايد آثارها على العالم في كل عام، بارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات وجفاف الأنهار وذوبان الجليد وغيرها الكثير، ما يتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً لتطويق تلك الآثار والحيلولة دون التدهور المناخي، وهو ما تتبناه دولة الإمارات من خلال دعواتها الدائمة إلى دعم أول تعهد عالمي لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الميثان لتقترب من الصفر بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز 6 جولات في «سباق الكوكب»
كوب 28
COP28
الانبعاثات الكربونية
المناخ
التغير المناخي
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©