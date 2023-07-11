المناخ.. تسريع المسار

الإمارات تتقدم سريعاً في تحقيق مستهدفاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار التزامها الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وضمن تحركاتها لحشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ، من خلال استضافة قمة «كوب 28» الهادفة إلى التعاون واحتواء الجميع لتحقيق تطور جوهري ونقلة نوعية في العمل المناخي.

الإمارات تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، لتسريع مسارها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في ظل تعاون جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مستندة إلى العديد من المرتكزات، تتمثل في تشريعات تحمي البيئة والموارد الطبيعية، وسياسات لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبنيها لمفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الفاعلة في حماية المناخ.

تغيرات المناخ تتزايد آثارها على العالم في كل عام، بارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات وجفاف الأنهار وذوبان الجليد وغيرها الكثير، ما يتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً لتطويق تلك الآثار والحيلولة دون التدهور المناخي، وهو ما تتبناه دولة الإمارات من خلال دعواتها الدائمة إلى دعم أول تعهد عالمي لمصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الميثان لتقترب من الصفر بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.