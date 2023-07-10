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«نافس».. تمكين وابتكار

«نافس».. تمكين وابتكار
11 يوليو 2023 00:01

اهتمام القيادة الرشيدة بملف التوطين ودعم برامج التشغيل شكل محفزاً مهماً في عملية النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تمكين الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عبر برنامج «نافس» الريادي الهادف إلى إعداد رأسمال بشري وطني منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يصب في دعم اقتصاد الدولة.
دعم «نافس» لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتقديم حزم تحفيزية وتسهيلات لشركات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة شمول القطاعات للاستفادة من مزايا البرامج، وتوفير تدريب وتوظيف ورفع تنافسية المواطن، إجراءات فاعلة أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وأطلقت إمكاناتهم ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي.
الإمارات تمتلك منظومة اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، تستهدف ترسيخ أوجه التنمية التي يعتبر المواطن واستقراره ورفاهه أساسها ومحركها وهدفها، لذلك فإن التطبيق الأمثل لقرارات وسياسات التوطين يصب في خدمة هذا التوجه الوطني، ويدعم تصدر الإمارات لمؤشرات عالمية كان آخرها حلولها في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، بما يؤكد نجاح خططها وبرامجها ومسيرتها نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

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