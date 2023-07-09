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صرح «إنساني»

صرح «إنساني»
10 يوليو 2023 00:15

تتابع الإمارات باهتمام بالغ الأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، وتأثيراتها على الدول المجاورة، وتسعى من خلال مؤسساتها الإنسانية لتقديم كل أوجه الدعم للتخفيف من معاناتهم داخل وخارج السودان الشقيق، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين كافة، وتقديم الإغاثة العاجلة للدول في أوقات الحاجة، كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس التشادية، للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم إلى جمهورية تشاد الصديقة.
المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد صرح جديد يستكمل مواقف الإمارات التاريخية الأصيلة، ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف والمراحل، ومدها يد العون للأشقاء منذ بداية الأحداث، وإنجاز مهم، شاركت في تشييده في زمن قياسي ثلاث مؤسسات إنسانية إماراتية هي: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبدأ بالفعل مهمته الإنسانية في تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمنكوبين والمتضررين، وخصوصاً الفئات الأكثر تأثراً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

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