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«انتخابات الوطني».. الإمارات أولاً

«انتخابات الوطني».. الإمارات أولاً
9 يوليو 2023 00:15

النسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على تعزيز نهج الشورى، والمشاركة الفاعلة لأبناء الوطن في صنع القرار، وهو ما تجسد في زيادة أعضاء الهيئات الانتخابية بجميع إمارات الدولة، بنسبة 18.1% مقارنة مع انتخابات 2019، في خطوة ترسخ حرص القيادة على تطور التجربة البرلمانية التي تعبر عن خصوصية دولتنا الحضارية والمجتمعية.
ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 2006، تستمد «انتخابات الوطني» - كنموذج رائد للتمكين السياسي - نجاحاتها من «التجربة الاتحادية» التي جعلت من التشاور والحوار منهجاً للتواصل والنقاش، ووضعت في الاعتبار أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي، أولاً وثانياً وثالثاً، فتميزت الانتخابات دائماً بأعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية.
وإذا كانت المرأة الإماراتية تحظى بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة وصلت إلى 51%، تقديراً من القيادة لدورها في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب شقيقها الرجل، فهناك دلالات مهمة أخرى تحملها هذه القوائم، من أهمها حرص القيادة على إفساح المجال أمام شباب الوطن للمشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، كونهم يمثلون 55% من إجمالي عدد الأعضاء، فالشباب كما تؤكد القيادة دائماً، هم حاضر دولتنا ومستقبلها المزدهر.

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