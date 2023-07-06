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الاستثمار.. رؤية ومنظومة

الاستثمار.. رؤية ومنظومة
7 يوليو 2023 00:01

إنجازات غير مسبوقة تنتظرها الإمارات، قيادة وشعباً، من وزارة الاستثمار، المعنية رسمياً بملف مهم وحيوي، توليه القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً، وتضعه على رأس الأولويات ضمن رؤية وطنية شاملة للتنمية، وتعوِّل القيادة على الوزارة الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية، من خلال بناء منظومة استثمار متكاملة، وتوفير عوامل تجعل الإمارات من أهم الوجهات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر، يحصد ثماره أبناء الوطن.
الوزارة الجديدة بدأت مهمتها الوطنية بعد ساعات من إعلان الدولة تحقيق أرقام تاريخية وغير مسبوقة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يفرض عليها مواصلة تطوير المكانة الاستثمارية التي وصلت إليها الإمارات، والعمل على تحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرار الدولة وجهة عالمية للاستثمار.
برؤية وتوجيهات القيادة، نجحت الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، وبالتشريعات والسياسات التي تستشرف المستقبل، صارت وجهة مفضلة للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبالعمل الجاد والانتماء والابتكار، تواصل دولتنا تعزيز وبناء منظومة رائدة للاستثمار والأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.

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