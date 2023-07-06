الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

معسكر تدريبي لمنتخب شابات السلة في واشنطن

معسكر تدريبي لمنتخب شابات السلة في واشنطن
6 يوليو 2023 22:00


علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
ريتشاردسون تتألق بـ «رقم عالمي»


أكدت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد دعوة منتخب الشابات من سفارة الدولة في واشنطن، لخوض معسكر تدريبي من 16 إلى 31 يوليو الجاري، في بادرة رائعة من السفارة، لدعم أنشطة الرياضة النسائية على مستوى الدولة، وفي ظل الاهتمام بلاعبات المستقبل في كرة السلة.
وقالت: تم اختيار 10 لاعبات شابات للانتظام في معسكر داخلي حتى موعد السفر إلى واشنطن، من أندية الشارقة الرياضي للمرأة والوسطى والشرقية، وهن صالحة آل علي، وصفية عادل، وطيف عيسى، وعائشة عمر، وعفراء الكندي، وعلياء المحمود، ومريم عبدالرحيم، وميعاد المازمي، ولطيفة سيف، والهنوف آل علي.
وأضافت: تم اختيار مدرب مواطن له خبراته الكبيرة لاعباً، ومدرباً حالياً، وهو جاسم عبدالرضا، إضافة إلى مديرة المنتخب زهرة البلوشي، والمعسكر فرصة جيدة للاعبات الصغيرات لتكوين خبرات كبيرة، يمكن الاستفادة منهن في المستقبل القريب، خاصة أن لدينا مواهب يُمكن البناء عليهن لمستقبل أفضل في مجال اللعبة، وأن تتويج منتخب 3 ضد 3 بذهبية الألعاب الخليجية التي جرت مؤخراً في الكويت فتحت الأبواب مجدداً أمام لاعبات السلة لمزيد من الطموح نحو حصد ألقاب مختلفة خليجياً وعربياً.
وقالت: دخل المنتخب معسكراً تدريبياً في فندق «هوليداي إن» بالشارقة، ويؤدي التدريبات اليومية على فترتين صباحاً ومساء بنادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي يوفر كل الدعم للمنتخب، ونشكرهم على ما يقدمونه طالما أنه يخدم مصلحة اللعبة.
وقال جاسم عبدالرضا: يعتبر المعسكر هو الأول لهذه المرحلة السنية، ويتم من خلاله تحقيق العديد من المكاسب، قبل أن يشارك مواليد هذه المرحل السنية «2005» في أي بطولات خلال الفترة المقبلة، ومن خلال التدريبات الحالية هناك مواهب متميزة سيكون لها المستقبل في اللعبة.

الإمارات
أميركا
واشنطن
كرة السلة
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©