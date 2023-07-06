معسكر تدريبي لمنتخب شابات السلة في واشنطن



علي معالي (دبي)



أكدت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد دعوة منتخب الشابات من سفارة الدولة في واشنطن، لخوض معسكر تدريبي من 16 إلى 31 يوليو الجاري، في بادرة رائعة من السفارة، لدعم أنشطة الرياضة النسائية على مستوى الدولة، وفي ظل الاهتمام بلاعبات المستقبل في كرة السلة.

وقالت: تم اختيار 10 لاعبات شابات للانتظام في معسكر داخلي حتى موعد السفر إلى واشنطن، من أندية الشارقة الرياضي للمرأة والوسطى والشرقية، وهن صالحة آل علي، وصفية عادل، وطيف عيسى، وعائشة عمر، وعفراء الكندي، وعلياء المحمود، ومريم عبدالرحيم، وميعاد المازمي، ولطيفة سيف، والهنوف آل علي.

وأضافت: تم اختيار مدرب مواطن له خبراته الكبيرة لاعباً، ومدرباً حالياً، وهو جاسم عبدالرضا، إضافة إلى مديرة المنتخب زهرة البلوشي، والمعسكر فرصة جيدة للاعبات الصغيرات لتكوين خبرات كبيرة، يمكن الاستفادة منهن في المستقبل القريب، خاصة أن لدينا مواهب يُمكن البناء عليهن لمستقبل أفضل في مجال اللعبة، وأن تتويج منتخب 3 ضد 3 بذهبية الألعاب الخليجية التي جرت مؤخراً في الكويت فتحت الأبواب مجدداً أمام لاعبات السلة لمزيد من الطموح نحو حصد ألقاب مختلفة خليجياً وعربياً.

وقالت: دخل المنتخب معسكراً تدريبياً في فندق «هوليداي إن» بالشارقة، ويؤدي التدريبات اليومية على فترتين صباحاً ومساء بنادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي يوفر كل الدعم للمنتخب، ونشكرهم على ما يقدمونه طالما أنه يخدم مصلحة اللعبة.

وقال جاسم عبدالرضا: يعتبر المعسكر هو الأول لهذه المرحلة السنية، ويتم من خلاله تحقيق العديد من المكاسب، قبل أن يشارك مواليد هذه المرحل السنية «2005» في أي بطولات خلال الفترة المقبلة، ومن خلال التدريبات الحالية هناك مواهب متميزة سيكون لها المستقبل في اللعبة.