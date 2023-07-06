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توتنهام يلجأ إلى «سلاح الإغراء» مع كين!

توتنهام يلجأ إلى «سلاح الإغراء» مع كين!
6 يوليو 2023 10:24

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


اقترحت إدارة توتنهام على نجم الفريق وهدافه الأول هاري كين عقداً جديداً، يزيد بمقتضاه راتبه بدرجة كبيرة، على أمل إقناعه بالبقاء في النادي. 

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ويحصل كين حالياً على 200 ألف جنيه استرليني أسبوعياً من «السبيرز»، غير أن صحيفة «الجارديان» أكدت أن النادي على استعداد لزيادة الراتب بتقديم عرض جديد براتب ضخم، إذا ما قرر كابتن المنتخب الإنجليزي الاستمرار مع الفريق.
وفي المقابل يحاول مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ إغراء كين، إلا أن دانيل ليفي مالك النادي يرفض بشدة فكرة انتقاله إلى «الشياطين الحمر»، رغم أنه في الموسم الأخير لعقده. ولا ينوي كين توقيع أي عقد جديد مع توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويواصل دراسة اختياراته.
وقالت الصحيفة إن ليفي يعتقد أنه بمقدوره أن يقنع كين بأنه من الأفضل له البقاء، بينما يستعد الفريق للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد الأسترالي إنج بوستيكوجلو «57عاماً».
وارتبط كين كابتن منتخب «الأسود الثلاثة» منذ نهاية الموسم الماضي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، غير أن إدارة «الشياطين الحمر» لم تنجح في إقناع إدارة «السبيرز» ببيعه، نظراً لكون «اليونايتد» أحد أهم منافسي فريقها في الدوري الإنجليزي وغيره من المسابقات، وأنه من رابع المستحيلات أن يوافق ليفي على بيعه لهذا المنافس.
وأضافت الصحيفة أن توقف المفاوضات مع «اليونايتد»، شجع بايرن ميونيخ على التدخل بتقديم عرض أولي، وأصبح المرشح لضم كين، بعد أن أجرى مباحثات إيجابية مع المهاجم الهداف البالغ «30 عاماً»، وبالفعل عرض «البايرن» 60 مليون جنيه استرليني «77 مليون دولار»، ولكنه قوبل بالرفض، وأصبح كين مطالباً بأن ينتظر أنباءً جديدة من «البايرن» أو أي أندية أخرى تلعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، أو أن يستسلم للبقاء مع «السبيرز».
ورغم أن كين من أبرز وأهم هدافي الكرة العالمية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على أي بطولة كبرى، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، ولم يكن في يوم بين الثلاثة الأوائل المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ومن سوء حظه أيضاً أن توتنهام لن يشارك في أي من البطولات الأوروبية الثلاث «دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر» خلال الموسم الجديد.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
هاري كين
مانشستر يونايتد
بايرن ميونيخ
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