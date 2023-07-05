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اقتصادنا.. أرقام تاريخية

اقتصادنا.. أرقام تاريخية
6 يوليو 2023 00:15

اقتصادنا الوطني المزدهر يواصل نجاحاته غير المسبوقة دولياً وإقليمياً، وأحدثها تحقيق أرقام تاريخية في تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، والتي تحمل رسالة مفادها أن مجتمع الأعمال العالمي يثق في الإمارات ومؤسساتها وسياساتها وبيئتها التشريعية، والتزامها بتحقيق النمو المستدام، كما أنها تعكس ترسيخ المكانة المتنامية لدولتنا مركز أعمال عالمياً، ومنصة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الطامحين إلى دخول المنطقة. الإمارات حالياً، وبشهادة أهم منظمة دولية للتجارة والتنمية، رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم، ولا يسبقها في ذلك سوى الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، كما استحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، وهو إنجاز تحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على تحويل الإمارات إلى مركز دولي للأعمال، ووجهة عالمية لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.
الإنجاز التاريخي ثمرة مناخ اقتصادي مزدهر، وعمل جاد ومستمر لتطوير بيئة استثمارية عبر قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع، اعتماداً على ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة، وسوق عمل يضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة.

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