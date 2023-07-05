روسيا: لا يزال هناك وقت لتمديد اتفاق الحبوب

قال الكرملين إنه لا يزال هناك وقت للوفاء بالمطالب الروسية وتمديد الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف قوله"لا يزال هناك وقت لتنفيذ الجزء من الاتفاقات الذي يؤثر على بلدنا". ولم يتم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا في الاتفاق. وأكد بيسكوف "وبناء على ذلك، للأسف في الوقت الحالي، لا يوجد أساس لتمديد هذا الاتفاق". ولم تعلن روسيا حتى الآن عن قرار بشأن مستقبل اتفاق الحبوب. وقال بيسكوف إن موسكو ستعلن عن قراراتها "في الوقت المناسب".