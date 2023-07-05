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عودة سكان 225 شقة إلى مساكنهم في برج عجمان "ون"

عودة سكان 225 شقة إلى مساكنهم في برج عجمان "ون"
5 يوليو 2023 22:22

عاد سكان 225 شقة من المتضررين بحادث حريق برج عجمان ون "A2" إلى شققهم، وذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة التي تضمن عودتهم بأمان، فيما بقي سكان 90 شقة في الفنادق لحين استكمال إعادة تأهيل وإصلاح الشقق المتضررة منها 64 شقة محترقة بالكامل.

وأوضح المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن الحريق الذي وقع الشهر الماضي بدأ في الطابق 16 من البرج المكون من 32 طابقاً وتم إخلاؤه بالكامل في وقت قياسي من دون وقوع إصابات، ليتمكن رجال الدفاع المدني بدعم من جهات الاختصاص من السيطرة على الحريق والتعامل مع الحادث بنجاح، وتم على إثره نقل 810 أشخاص من سكان البرج للإقامة في فنادق الإمارة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الأعمال الخيرية في عجمان.

وأكد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن الشرطة تعمل على دعم عودة سكان البرج إلى شققهم، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، كما تسعى شرطة عجمان بالتعاون مع جهات الاختصاص لمتابعة إعادة ترميم الشقق غير القابلة للسكن حاليا.

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وقال إنه في إطار حرص القيادة على تقديم الدعم  للسكان وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خلال الأزمة، تم توفير مركز شرطة متنقل في موقع الحادث فوراً ولمدة 4 أيام على مدار الساعة، لتقديم جميع الخدمات اللازمة للسكان المتضررين والمجاورين في موقع الحريق دون الحاجة لزيارة مركز الشرطة، حيث أصدر المركز 52 شهادة لمن يهمه الأمر، منها 13 بلاغ تلف مركبة، و7 شهادات إثبات حالة عن البلاغ، إضافة إلى 31 شهادة تلف ممتلكات داخل الشقق، وذلك حفاظاً على حقوقهم لحين عودتهم إلى منازلهم بسلام.

وأعرب المقدم غيث الكعبي عن الشكر لإدارة الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الأعمال الخيرية العالمية على تعاونهم ولجهودهم الجبارة في السيطرة على الحريق، والتعاون في نقل وإقامة السكان المتضررين، ومتابعة أمورهم في الفنادق.

 

           

المصدر: وام
الشقة السكنية
عجمان
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