"الصحة العالمية" تدعو إلى تمويل الاستجابة في السودان

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن إصدار المنظمة دليلاً توجيهياً جديداً بشأن سياسات حماية الأطفال من الآثار الضارة للحملات الإعلانية وطرق تسويق الأغذية الضارة، موصياً الدول بتنفيذ المبادىء التوجيهية بشكل إلزامي وشامل لحماية الأطفال من جميع الأعمار من الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الدهون الضارة والسكريات أو الأملاح.

ودعا في مؤتمر صحفي في جنيف إلى توفير التمويل اللازم للمنظمة للاستجابة للأزمات الجارية ومنها السودان، حيث تسبب النزاع في تحدياتٍ صحية هائلة وأزمة جوع، وأصبح الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بعيدَ المنال، مع تزايد الاحتياجات ومخاطر انتشار الأوبئة والأمراض، موضحاً أن النزاع في السودان أدى إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية من 11,7 مليون شخص إلى 19,1 مليوناً.

وذكر أدهانوم أن المنظمة قد وثقت 50 هجمة، استهدفت المرافق الصحية منذ بدء الصراع في منتصف أبريل الماضي، مطالباً بحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين، وفتح ممرات إنسانية لمرور المساعدات الإنسانية والطبية.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية سترسل بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات ومنظمة اليونيسيف في الفترة القادمة 18 مليون جرعة لقاح "RTSS" المضاد للملاريا إلى 12 دولة أفريقية، مشيراً إلى أن الملاريا تظل من أكبر أسباب الوفيات في أفريقيا، مبيناً أنه قد تم تلقيح 1,6 مليون طفلٍ حتى الآن بلقاح RTSS في غانا وكينيا ومالاوي وأثبت فعاليته وسلامته، و أعربت 28 دولة أفريقية عن رغبتها في تلقي كميات من اللقاح.

وأوضح أدهانوم أن المنظمة تقوم حالياً بمراجعة بيانات لقاح آخر مضاد للملاريا لاعتماد استخدامه، وبما سيوفر المزيد من الجرعات التي تشتد الحاجة إليها.



