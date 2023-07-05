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الأهلي السعودي يضم فيرمينو 3 سنوات

الأهلي السعودي يضم فيرمينو 3 سنوات
5 يوليو 2023 11:35

دبي (أ ف ب) 

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أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.
وتحصّل الأهلي على توقيع اللاعب في دبي، بعقد يمتدّ لثلاث سنوات، وأعلن الأهلي رسمياً عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» من خلال فيديو قدّم فيه اللاعب.
ويبدو فيرمينو خلال الفيديو، وهو يرتدي قميص الأهلي قائلاً بالإنجليزية: «أنا دائماً ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي»، وأضاف باللغة العربية هذه المرّة: «أنا فيرمينو للأهلي جينا».
وكان اللاعب البرازيلي الدولي قد رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي بعد نهاية موسم 2022-2023 مع انتهاء عقده.
ويذكر أن ليفربول قد تعاقد مع فيرمينو قادماً من هوفنهايم الألماني في موسم 2015-2016.
قضى فيرمينو ثمانية مواسم في ليفربول، نجح مع الفريق في تسجيل 111 هدفاً.
وعانق البرازيلي مع «الريدز» عدداً كبيراً من الألقاب، بينها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

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الدوري السعودي
الأهلي
ليفربول
روبرتو فيرمينو
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