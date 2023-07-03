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استثمار.. للمستقبل

استثمار.. للمستقبل
4 يوليو 2023 00:15

جودة حياة أبناء الوطن، الهدف الثابت والدائم في أجندتنا الحكومية؛ لذا جاءت القرارات المهمة التي اعتمدها مجلس الوزراء، مواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء وزارة جديدة للاستثمار، في خطوة تعزز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار ومركزاً مالياً عالمياً يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم.
وتحدد القرارات الجديدة، ملامح العمل الوطني في قطاعات حيوية، كالاستثمار والطاقة، والطاقة النظيفة، والنظم الاقتصادية والمالية والنقدية، وتستكمل مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة، وتستند إلى رؤى واستراتيجيات استباقية تستشرف المستقبل، وتضمن تعزيز الاستقرار المالي، والحفاظ على تطور الاقتصاد الوطني، لتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة.
وبقدر اهتمام القيادة بالاقتصاد والاستثمار، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضخ استثمارات وطنية تصل إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، يدخل قطاع التعليم في الدولة مرحلة جديدة، بانضمام سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان إلى المنظومة التعليمية، بتعيينها رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، بما يضمن رفع جودة «الميدان التربوي»، وتجهيز كوادرنا للمستقبل.

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