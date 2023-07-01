رسالتنا.. الإنسانية والسلام

في وقت تتعدد فيه الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، نجحت الدبلوماسية الإماراتية النشطة في تحقيق أهدافها من رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو، بتعزيز دعم الحوار البنّاء وتشجيع العمل متعدد الأطراف القائم على الانتقال من مجرد الحديث عن الأهداف إلى إنجازها، مستخدمة في ذلك الأدوات والإمكانات المتاحة كافة، لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء. وخلال رئاستها للمجلس، منحت الدولة الأولوية لقيم الأخوة الإنسانية والسلام، وطرحت قضايا مهمة وعاجلة، من بينها التغير المناخي، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة بأن المجتمع الدولي يحتاج في الوقت الراهن إلى اتباع نهج متكامل لبناء جسور تسهم في تحقيق السلام، وتعزز الأمن العالمي، وتحافظ على الأجيال الجديدة.

الجهد الإماراتي في قيادة مجلس الأمن، كان محل تقدير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووصفوه بالمهنية والشمول، كما أشاد به خبراء ومسؤولون من مختلف دول العالم، لما تحقق من نتائج عظيمة كان لها أبلغ الأثر في توافق الآراء حول القضايا الأكثر أهمية على الساحة العالمية، الأمر الذي يؤكد دور الدولة الرائد ودبلوماسيتها النشطة، وطرحها القضايا التي تهم المنطقة والعالم بشفافية ووضوح.